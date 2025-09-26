Жертва и 107 пожара само за денонощие

Един загинал и един пострадал при пожар в страната за последното денонощие. Потушени са 107 пожара, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН), цитирани от БТА.
Пожарните екипи са реагирали на 146 сигнала за произшествия.
С материални щети са възникнали 14 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 93 пожара.
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи.
