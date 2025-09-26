Войната в Украйна:

Жертва и 107 пожара само за денонощие

26 септември 2025, 09:27 часа 167 прочитания 0 коментара
Един загинал и един пострадал при пожар в страната за последното денонощие. Потушени са 107 пожара, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН), цитирани от БТА.

Пожарните екипи са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 14 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 93 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи.

