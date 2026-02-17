Какви са били хората около Калушев: Борислав Сандов за трагедията “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Тези хора са били вредни за някого, прикрива се бездействие или злодействие. Това каза в предаването Студио Actualno Борислав Сандов от “Зелено движение“, който беше депутат в няколко парламента, както и вицепремиер и министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков. Той коментира трагедията със загинали петима мъже и едно дете край Петрохан и Околчица: “Тези хора са били за някому вредни. Но със сигурност не са били вредни за околната среда. И аз съм с абсолютно чиста съвест за това, което съм имал като взаимодействие. За мен тези хора просто бяха жертва, независимо дали говорим за жертва на криминално убийство, или жертва на тотално смачкване от държавата, за да прибегнат те към някакви действия.

Защо мълчат Борисов и Пеевски

Но не мога още да повярвам, че някой би убил своите ученици, особено ако им е завещал всичко, което има. Не бих повярвал, че хора, от това което имам като преценка, биха си завързали и изгорили кучетата. Ако ще е ритуално самоубийство, ще ги гръмнат и тях, или ще ги пуснат на свобода.

Тези неща не ми се връзват по никакъв начин и това, че изключително много се спекулира по въпроса, абсолютно злонамерено, с цел политическо изваждане на дивиденти.

Не знам защо вече липсва трета седмица министърът на вътрешните работи с обяснение. Не знам защо се покриха ключовите фигури, които са с очакване, че ще получат твърде голяма подкрепа на изборите. Говоря за Бойко Борисов, за Делян Пеевски, защо ги няма и не дават обяснения? Къде е главният секретар на МВР?

Къде е Румен Радев също? Защото видяхме от него един статус, който по никакъв начин не показа, че той ще търси справедливост и истината по този въпрос.“

Документ без последствия

Борислав Сандов обясни и за меморандума, който е подписал с Националната агенция за контрол на защитените територии, както се е наричало сдружението.

Този меморандум няма никакви правни и финансови последици, нито делегира на НПО-то някакви правомощия, увери бившият вицепремиер.

Той категорично отрече твърденията на министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, че първо споразумението е изчезнало от министерството, и второ – че преддседателят на сдружението Ивайло Иванов е влизал с оръжие в МОСВ.

Документът има входящ номер и е заведен и сканиран, както всички други в министерството и не би трябвало да е изчезнал, каза Сандов.

Той допълни, че всъщност не Ивайло Калушев, а Ивайло Иванов е бил председател на сдружението, никога не е влизал с оръжие в министерството, най-малкото защото НСО са щели да го спрат. И всъщност той е подписал меморандума.

Борислав Сандов беше категоричен, че срещу него за момента няма образувани проверка или досъдебно производство.

