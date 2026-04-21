Кандев: Не успяхме да променим всичко, но не се огънахме, дадохме всичко от себе си

21 април 2026, 0:45 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение - значи си е струвало. Това написа в социалните мрежи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев ден след парламентарния вот у нас.

„Дадохме всичко от себе си. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове. За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание. Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен. Знам, че една битка не поправя цяла система. Но знам, че всяка промяна започва с отказа да се примириш”, пише Кандев.

„Имаше натиск. Имаше съпротива. Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев”, пише още главният секретар на МВР.

Елин Димитров Отговорен редактор
