КАТ предупреждава: Разсейването на пешеходната пътека струва 100 лева

От 7 септември глобата за неправилно пресичане е увеличена двойно и вече възлиза на 100 лева. Само в столицата над 300 души вече са санкционирани, а в цялата страна проверките са обхванали повече от 13 хиляди пешеходци.

Най-честите нарушения са пресичане извън пешеходната пътека, преминаване на червен сигнал и внезапно изскачане на платното между паркирани автомобили. „Това е изключително опасно поведение“, коментира Виден Димитров, инспектор в СДВР, отдел „Пътна полиция“.

Освен това, по време на пресичане е забранено да се използва мобилен телефон, да се пишат съобщения или да се носат слушалки, които разсейват вниманието. „Има и забрана да се пресича непосредствено пред или зад автобус, тролейбус или трамвай, спрели на спирка“, допълва инспекторът.

Много от пешеходците все още не са запознати с новите правила, което налага полицията често да започва с предупреждения. Въпреки това, санкциите вече се налагат активно.Комисар Мария Ботева, началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП, подчертава, че нормите са въведени след сериозен анализ:

„Разсейването при пресичане крие сериозни рискове. Законодателят въведе тези мерки именно заради тревожната статистика на инциденти с пешеходци.“

По данни на МВР, от началото на годината до юли са загинали 34 пешеходци, а други 60 са били ранени при тежки катастрофи, причинени от тях самите. Най-честата причина е внезапното излизане на платното.

Експертите напомнят, че спазването на правилата е въпрос не само на избягване на глоби, а преди всичко на безопасност – и за пешеходците, и за останалите участници в движението, предава НОВА ТВ.

