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Катастрофа край Вакарел пренасочи трафика през АМ “Тракия“

12 октомври 2026, 12:53 часа 777 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Катастрофа край Вакарел пренасочи трафика през АМ “Тракия“

Временно е ограничено движението по път I-8 Нови хан – Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа между два товарни автомобила, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Още: Четирима младежи загинаха в тежка катастрофа край Плевен

При катастрофата няма пострадали. Движението се осъществява по обходен маршрут през автомагистрала “Тракия“, съобщиха от МВР за БТА. Още: Тежка катастрофа с пострадали затвори за движение Кресненското дефиле

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Пътна полиция катастрофа АМ Тракия затруднено движение
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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