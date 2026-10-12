Катастрофа край Вакарел пренасочи трафика през АМ “Тракия“

Временно е ограничено движението по път I-8 Нови хан – Вакарел в района на местността Побит камък заради катастрофа между два товарни автомобила, съобщиха от пресцентъра на Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ). Още: Четирима младежи загинаха в тежка катастрофа край Плевен

При катастрофата няма пострадали. Движението се осъществява по обходен маршрут през автомагистрала “Тракия“, съобщиха от МВР за БТА. Още: Тежка катастрофа с пострадали затвори за движение Кресненското дефиле