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Катастрофа затвори пътя София – Варна край Велико Търново, две деца са пострадали

06 август 2026, 18:42 часа 1393 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Катастрофа затвори пътя София – Варна край Велико Търново, две деца са пострадали

Заради катастрофа в района на разклона за великотърновското село Момин сбор временно е затворен за движение главният път София – Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Около 15:30 ч. са се ударили два леки автомобила. По първоначална информация вследствие на удара се е запалил двигателният отсек на единия автомобил, като впоследствие пожарът е бил загасен.

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За преглед в Спешна помощ във Велико Търново са откарани две деца, пътували в другия автомобил. По първоначални данни те нямат сериозни наранявания, предаде БТА. Екипи на полицията пренасочват автомобилите, пътуващи в това направление, по обходен маршрут през село Момин сбор.

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Варна София катастрофа пострадали деца пътен инцидент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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