"Корупция е възможна": Експерти със съмнения за теч на информация от МВР

Корупция е възможна. Няма как да го отричаме. Това мнение изрази бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на Нова телевизия. Той коментира възможността издирвани лица да получават вътрешна информация от системата на МВР и така да се укриват продължително време. Припомняме, че след задържането на прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че знаят кои са хората, които са го покровителствали.

Криминалистът Иван Савов заяви, че твърденията за "купуване на информация" не са изключение. Той посочи, че дори един служител с достъп до чувствителна информация - независимо от длъжността му, може да бъде източник на изтичане на данни, без това задължително да оставя видима следа в системата.

Той допусна, че вътрешни пробиви са възможни, но подчерта, че в случая по-вероятно става дума за различни институционални нива и координация между структури. "МВР има вътрешни разследвания и специална структура, която трябва да си свърши работата", каза Савов.

Гунев изрази съмнение относно мащаба, в който тези корупционни практики в системата са били представени публично. По думите му описанията за „цял сектор“, обхванат от подобни действия, звучат преувеличено. И отбеляза, че структурата, която основно отговаря за подобни издирвания, е ограничен по численост отдел в Националната полиция.

Според него отговорност за първоначалния етап на разследването трябва да се търси в МВР-Перник.

Криминалистът посочи, че в по-малки градове като Перник е възможна т.нар. „дифузия“ между служби и местна администрация, която създава предпоставки за неформални контакти и потенциални зависимости. По думите му това не означава автоматично организиран „чадър“, но може да обясни определени пробиви в системата.

На 22 май при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".