Корупция и конфликт на интереси? Прокуратурата е поела сигнал срещу председателя на Общинския съвет в Несебър

В прокуратурата и Комисията за противодействие на корупцията (КПК) е постъпил сигнал за корупция, злоупотреби и конфликт на интереси срещу председателя на Общинския съвет в Несебър – Върбан Кръстев от ПП „Български социалдемократи“. За задействането на държавното обвинение съобщи източник на Actualno.com, като предостави и копие от решението. То е от 20 януари 2026 г. – постъпилият във Върховната касационна прокуратура (ВКП) сигнал е изпратен по компетентност до Окръжна прокуратура – Бургас, чиито действия по казуса все още не са ясни.

Проверка по номера на преписката в електронния портал на държавното обвинение потвърждава датата и изпращането по компетентност до ОП-Бургас.

Предоставено ни беше и писмо от първоизточника на сигнала, от което се вижда, че Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) го е изпратила по компетентност до КПК на 14 януари тази година. Сигналът е достигнал до Сметната палата и Агенцията по обществени поръчки (АОП), твърди още източникът, посочвайки, че има започнали проверки.

Сигналът срещу Върбан Кръстев

Медията ни разполага и със самия сигнал, подкрепен от снимки на документи. Най-общо казано, в него се твърди, че Върбан Кръстев е прехвърлил своя фирма на брат си, а тя печели ударно обществени поръчки. Твърди се, че и други компании, свързани с председателя на Общинския съвет в Несебър, печелят поръчки и че общата им стойност е за милиони евро.

Кръстев стана председател на Общинския съвет – ключова позиция с влияние върху бюджета, инвестиционните решения и контрола – след местните избори през есента на 2023 г. Справка в Търговския регистър показва дълъг списък от фирми, в които той е съдружник. Върбан Кръстев е посочен и като едноличен собственик на капитала на „Атлант Агро Инвест“ ЕООД – от февруари 2021 г.

Снимка: iStock

В сигнала се посочва фирмата „Атлант 2013“ ЕООД. От справка в Търговския регистър се вижда, че от ноември 2022 г. Върбан Кръстев и Янислав Кръстев са били управители, но през май 2024 г. са заличени и като управител е вписана Милена Янева. До май 2024 г. двамата братя са били съдружници с по 25 025 лева дялово участие. Янислав Кръстев все още е вписан като едноличен собственик на капитала.

Според сигнала печеленето на поръчки започва още преди формалното прехвърляне на фирмата от Върбан Кръстев към брат му, а след това продължава. Твърди се например, че една такава поръчка - от април 2024 г. – е за „Преустройство, укрепване и надстройка на Археологически музей – гр. Обзор“, на стойност над 554 хиляди евро. Посочва се, че друга е за фотоволтаична система 4kW на цена над 500 000 лева, докато реалната пазарна стойност е няколко хиляди лева – „има брутално завшение без икономическа логика“, твърди се в сигнала.

И още: поръчка за саниране на сградата на Община Несеър за 1,2 млн. лв. без ДДС, за която се посочва в сигнала, че при тази цена сградата излиза с площ 12 декара, което е сериозно разминаване.

Снимка: Върбан Кръстев, os-nessebar.eu

Има и поръчка за луксозна лимузина Volvo – хибрид, 4х4, 230 к.с., като не е ясно кого ще вози автомобилът и защо, посочва се в сигнала.

Твърди се и за сериозно разминаване в обществена поръчка за LED сценични прожектори – в съотношението пазарна цена/платено от общината.

В сигнала личи също поръчка за нов учебен корпус на СУ „Любен Каравелов“ – на стойност 2,6 млн. евро, като се посочва, че тя е възложена на фирма на брата на Върбан Кръстев.

Институциите са алармирани за конфликт на интереси, заобикаляне на Закона за обществените поръчки, злоупотреба със служебно положение, безстопанственост, документни престъпления, нарушения на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

