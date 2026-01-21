Крала от магазина на летището: Италианка с обвинение у нас

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност жена с италианско гражданство за кражба на вещи от магазин на летище “Васил Левски“. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Според събраните до момента доказателства за времето от 17,49 часа на 24.11.2025 г. до 17,03 часа на 19.01.2026 г. при условията на продължавано престъпление с пет деяния, обвиняемата В.Т. е откраднала бижута, бельо и козметика на стойност 4193.50 евро от магазин на терминал 2 на летище “Васил Левски“ в гр. София.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.

В.Т. няма адрес за пребиваване на територията на Република България. Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор тя е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемата.

