Крадците Бръмбара и Ширката остават в ареста

Крадците-рецидивисти Бръмбара и Ширката остават в ареста. Софийският районен съд задържа под стража двамата мъже, обвинени за домова кражба. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет. Наложените мерки за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийския градски съд.

Случаят е от 15 януари, когато според обвинението двамата са влезли в апартамент в столичния квартал „Младост“ 1 и чрез използване на техническо средство са откраднали пари от владението на жена. Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като обвиняемите са осъждани на “лишаване от свобода“ за идентични престъпления.

Полицията даде брифинг при ареста на двамата мъже, като началникът на отдел “Престъпления срещу собствеността“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Иван Райчев каза, че преди около два месеца в сектор “Кражби“ на СДВР е получена информация за двама души, които извършват кражби на територията на столицата. Прякорите им са Бръмбара и Ширката. Единият е на около 40 години, а другият – на 50.

За влизане в апартаменти имат специални заготовки, отключват ключалката. Търсели са пари в случая, но има информация, че търсят и златни накити, в случая е нямало такива в жилището, каза още Иван Райчев.

