Критично е състоянието на жестоко пребитото 5-годишно дете

Състоянието на жестоко пребитото 5-годишното дете е критично, съобщиха от болница "Пирогов". Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в Детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели. То беше транспортирано от монтанската болница до София с хеликоптер.

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Случаят е от село Новачене. За него е задържан бащата на детето. 24-годишният мъж е обвинен за нанасяне на тежка телесна повреда на малолетно лице в условията на домашно насилие. При доказване на вина той може да получи от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Завеждащият хирургичното отделение в МБАЛ-Монтана д-р Красимир Каменов каза в ефира на Нова телевизия, че детето е интубирано поради тежкото си състояние. То е било прието в почти коматозно състояние и е било приведено на командно дишане, затова е било преценено да бъде преместно в София.