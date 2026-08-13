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Политически удобни ли са посланията му? Радев критикуван след изказване за убийството в Пловдив

13 август 2026, 8:53 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Политически удобни ли са посланията му? Радев критикуван след изказване за убийството в Пловдив

За пореден път премиерът Румен Радев извлича от фактите това, което му е удобно. Някъде нещо сме объркали като общество, но оттам насетне всички паралели, които той направи, са с политическа цел. Той също прави това, в което обвинява опозицията. Няма да коментирам в колко свои изказвания прави алюзии, които са политически удобни. Това мнение изрази пиар експертът Наталия Димитрова в ефира на Нова телевизия относно изказването на Радев след жестокото убийство на Георги Кузев в Пловдив. 

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Тя бе категорична, че търпимостта тръгва от езика. "Допускането на определен език в публичното пространство е там, откъдето започва всичко", заяви тя. И поясни, че Радев представи управленска програма, сериозно свързана със сигурност и вътрешен ред, но няма нито една мярка как това ще се случи обаче. "Дали ще има повече и по-добре обучени служители на МВР?", попита тя.

Според нея Радев не е реагирал по този начин заради това, че идеологът, който групата в Пловдив е следвала, е руски неонацист. Но подчерта, че работа на службите е да засичат такива влияния и попита какво прави отдел "Киберсигурност" по въпроса.

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"Изказването му за Пловдив е абсолютно правилно", каза от своя страна Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО. И припомни за друг педофилски скандал, за който опозицията е обяснявала, че държавата крие информация. "Държавата е на тези шарлатани. Паметникът на съветската армия е паметник на една окупационна, чужда армия. Но тези измамници и това не успяха да свършат, махнаха само една от скулптурите. Същите шарлатани управляват София и сега", каза той.

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Според Сиди НПО-тата нямат място в училищата, не трябва да има нито дясна, нито лява идеология. Друга мярка, според него, е спиране на социалните мрежи за деца до 16-годишна възраст, а също и службите да се задействат.

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Пловдив фашизъм убийство Румен Радев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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