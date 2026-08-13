10 не!очаквани споделени пътувания на властта и логичните им обяснения

След поредица от данни, опровержения, частни полети, служебни паспорти, прокурорски автомобили, ресторанти с институционална сянка и частни клубове с обществено значение, България е на път да въведе нова категория публична близост - „споделено пътуване без последици“.

Тя ще обхваща всички случаи, в които двама души не са заедно, но се движат в една посока; не обсъждат работа, но след това работата напредва; и не упражняват влияние, но институциите започват да изглеждат повлияни.

1. Делян Пеевски и Десислава Атанасова

Дестинация: София - Дубай - Истанбул - Беловодски път.

Пътуването е напълно логично, когато между двама души възникне искрата на държавничеството, между тях естествено възниква нужда от въздушен коридор. Важното е, че санкционираният по Магнитски няма как да уреди на сладка служба несанкционираната си колежка.

2. Петьо Петров - Еврото и Емилия Русинова

Дестинация: София - Северна Македония - Купидонбас.

Съвместното пътуване е обяснено най-добре от самата българска традиция, според която важните разговори не се водят в институции, защото там има входящи номера. В кола е по-чисто - няма протокол, няма заседателна зала, има само път и добри перспективи, заедно с нула последствия.

3. Борислав Сарафов и ресторант „Осемте джуджета“

Дестинация: София - Върха на прокуратурата.

Това не е пътуване между човек и място, а между държавното обвинение и легендата за неговата задна стаичка. Обяснението е логично: човек може да влезе в ресторант като частно лице, да излезе като институционален въпрос и пак да настоява, че е ял само супа, която неминуемо някога ще издуха.

4. Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева

Дестинация: Люксембург - София - Чирен, с междинно спиране на ресторант.

Обяснението е европейско, но с български субтитри. Кьовеши говори за реалност и внушения около българския европейски прокурор, а тук всичко уж е супер ясно и финално, докато е все по-мътно.

5. Иван Демерджиев и Таки

Дестинация: МВР - Пловдив - Дубай - Митниците.

Логично обяснение: Демерджиев не пътува с Таки, а срещу легендата, че някои канали са толкова добре охранявани, че приличат на държавна политика. Ако двамата се окажат в един маршрут, единият вероятно търси кой е разпънал чадъра, а другият просто е с дъждобран.

6. Делян Добрев и Асен Василев

Дестинация: бюджетна комисия - фискален резерв - Хасково.

Логично обяснение: двамата не пътуват заедно, а се преследват по магистралата на дефицита. Единият твърди, че парите ги няма, другият настоява, че ги има, но другият ги е откраднал, а държавата седи отзад и се надява поне на касова бележка и по-тихичко да се разправят.

7. Божидар Божанов и Claude Mythos

Дестинация: София - заключен сървър - секция 404 в ЦИК.

Логично обяснение: след като години наред го обвиняваха, че може да пипа флашките на машините, Божанов използва същата легендарна способност, за да освободи блокирания Claude Mythos. Не било хакване, а публичен стрес тест: ако AI-ят не може да бъде манипулиран, всички противници на машинното гласуване трябва да дойдат и да покажат как става.

8. Костадин Костадинов и Урсула фон дер Лайен

Дестинация: Варна - Брюксел - каса за командировъчни с антиевропейска табелка.

Логично обяснение: пътуването е неизбежно, защото Костадинов трябва лично да отиде в сърцето на Европа, за да ѝ обясни, че България няма работа там. Урсула не го е поканила, но не го е и изпъдила, защото както родното Черноморие е all inclusive за строежи на хотели и вили от хора с бързо натрупани пари, така и ЕС е инклузивен партньор на хора с различни геополитически ориентации.

9. Емрах Стораро и Слави Василев

Дестинация: Созопол - жълти павета - паркиране с разбиране.

Логично обяснение: двамата предприели споделено пътуване, за да може държавата най-сетне да икономиса ресурс и да глоби само един човек за две отделни национални тревоги. Обяснението било, че нито Емрах, нито Слави Василев са най-големият проблем на държавата, но за разлика от големите проблеми поне си признават.

10. ПВУ и джобовете на нашите хора

Дестинация: Брюксел - София - вътрешен джоб с европейска подплата.

Логично обяснение: ПВУ най-сетне предприел споделено пътуване с джобовете на нашите хора, защото реформите така или иначе пристигат трудно, но авансите винаги намират адреса. Обяснението било, че парите не се губят, а се преразпределят, също както енергията във вселената.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес