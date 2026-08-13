Нинова: През 2019 г. измолих промени в НК, за да влезе един изверг в затвора. Сега Радев да направи същото

Призовавам Радев и депутатите му да внесат спешна промяна в Наказателния кодекс за доживотна присъда, за да не се отърват изродите от Пловдив, само защото са непълнолетни.

Това призова бившият лидер на БСП Корнелия Нинова в свой емоционален пост, в който разказа история от 2019 г., когато след трагедия с дете е действала светкавично за промяна в Наказателния кодекс.

Става въпрос за случая от 2019 г. в сливенското село Сотиря, където е извършено тежко престъпление – жестокото убийство и изнасилване на 7-годишното момиченце. Извършителят Мартин Трифонов е заловен след мащабна издирвателна операция и в крайна сметка е осъден на доживотен затвор без право на замяна.

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Нинова си спомня за трагедията и нейната реакция:

"Една лична и емоционална история за мой сблъсък с изверг-убиец. Какво направих, за да не му се размине с лека присъда. Днес излежава доживотна присъда.

Не го правя да се изтъквам, а в последен опит да вразумя поне един депутат от прогресистите да направи същото, за да не се измъкнат убийците от Пловдив.

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Случаят е от 2019 г. Помните ли село Сотиря? Блудството и убийството на 7 годишната Криси. То дълбоко ме разтърси. По това време бях депутат. Реших да посетя местопрестъплението. Като майка, като бивш следовател. Едно местопрестъпление казва повече от всички документи , четени в офис. Исках да видя семейството, да предложа помощ. Без медии, без показност. Не казах на никого и тръгнах за Сотиря.

Влизането в селото беше шокиращо. От двете страни на пътя те посрещат грамади боклук с размерите на къща. Мършави кучета разнасят огризки. Смрад до Бога. Спрях на площада. Попитах за бабата на Криси. Почти веднага ме обградиха тълпа агресивни младежи. Ще ви спестя описанието как изглеждаха, какво ми говореха и как се държаха. И да ви кажа, малко се изплаших. Бях абсолютно сама сред глутница озверели, които защитаваха убиеца. Но твърдо реших да продължа. Единственият нормално изглеждащ човек - продавачът в селския магазин, ме опъти и аз влязох в двора на семейството.

Посрещнаха ме много възпитани и тотално смазани от мъката хора. Поканиха ме вътре. От това, което видях, целият ми стоицизъм рухна. Абсолютен емоционален срив. Бяха направили олтар на детето, с негови снимки, дрешки, играчки. Навсякъде горяха свещи. Бабата твърдеше, че говорят с него всеки ден. Пишат си писма. В този момент се заклех мислено, че ще преобърна света, но няма да оставя този изверг да се измъкне с лека присъда.

По това време законът позволяваше по-лека присъда при самопризнания. Мартин ги беше направил. После ме заведоха в дерето, където с Криси беше блудствано, убита и разчленена. Не помня как съм си тръгнала оттам. Още в колата по пътя нахвърлях в главата си текста, с който трябва да променим Наказателния кодекс, за да не бъдат самопризнанията смекчаващи вината обстоятелства.

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Късно вечерта пристигнах в парламента. Нямаше никого. Извиках една сътрудничка. Оформихме ЗИД на НК и го пуснахме. На другия ден се заех с организацията за спешно гласуване. Обиколих всички парламентарни групи. Търсих подкрепа. Молих се. Нямахме сами необходимите гласове. Сигурно съм била много убедителна, защото и колеги, които откровено не ми симпатизираха, ме подкрепиха.

Приехме закона спешно на две четения и извергът получи доживотна присъда".

"Радев има нужните гласове, да действа"

Нинова разказва, че към тази история я е върнало убийството в Пловдив.

"Случаят е обратен. В Сотиря голям мъж, доказан подофил, уби дете. В Пловдив деца убиха възрастен,набеден и недоказан за педофил. Но действията в парламента трябва да са същите", категорична е тя.

"Тогава бях депутат и действах светкавично. Сега призовавам Радев и депутатите му да внесат спешна промяна в Наказателния кодекс за доживотна присъда, за да не се отърват изродите от Пловдив, само защото са непълнолетни. Няма нужда да обикаля да търси гласове. Не е в моята ситуация! Има самостоятелни 131 гласа. Така ще бъде справедливо и правилно! Още утре да свика депутатите си за извънредно заседание. Ваканцията ще почака", допълни Нинова.