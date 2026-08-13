Сигнали от години, но полетите продължили: Разкрития след инцидента с мотоделтапланер край морето

Вече имаме категорично потвърждение на обстоятелството, че по отношение на водача на летателното средство не е издадено удостоверение за летателна правоспособност. Това заяви ръководителят на Окръжна прокуратура - Бургас Георги Чинев в е фира на Нова телевизия след фаталния инцидент със самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър.

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Собственикът на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че през последните повече от 10 години многократно е подавал сигнали за опасните полети. Последният е бил подаден преди около 10 дни, след като е видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър, докато в района е провеждал учебни полети с начинаещ пилот.

"Това ме притесни и се обадих в Центъра за полетна информация, откъдето казаха, че ще информират ГВА. След това позвъних и на телефон 112", обясни Ковачев. По думите му още на следващия ден собственикът на летателното средство го е открил, след като разбрал, че именно той е подал сигнала.

Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот. "Той няма летателна правоспособност. Освен че се придобива, тя трябва и да се поддържа - на всеки две години пилотът полага изпит, а всяка година преминава медицински преглед. Това не се е случвало. Така че, за съжаление, той не беше нито пилот, нито инструктор", обясни той.

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"За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода", каза Ковачев.

Той съобщи, че срещу заплащане са извършвани полети с пътници, като подобни практики не са единичен случай.

71-годишният собственик на самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината загина спътникът му - 56-годишен мъж.