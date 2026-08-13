Иво Христов отличи БНТ, критикува БНР: Всички тролове са на ПП-ДБ, обаче имало всъщност и други

Не е тайна, че в миналото с държавни медийни пакети, с евросредства, всички власти си купуваха медиен комфорт. Сега "олигарсите" овладяват медиите и малко са местата, които устояват - като БНТ. Това заяви вицепремиерът Иво Христов, който директно посочи БНР като обратен пример: т.е. националното радио не било като БНТ един вид "остров на медийната свобода". Затова, по думите на Христов, хората се обърнали към социалните мрежи, обаче и там средата вече станала отровна - ОЩЕ: Кой е Иво Христов - предложението на Румен Радев за вицепремиер

Тролове и фашизъм

"Орди от тролове, всичките от ПП-ДБ, обезсмислиха диалога", продължи Христов. Попитан изрично впоследствие от водещия на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов дали казва, че всички тролове са от ПП-ДБ, "идеологът" на Румен Радев отрече и призна, че разбира се имало и други тролове, без да влиза в подробности какви са те и на кого служат. Христов стигна дотам да каже, че бившият служебен премиер Андрей Гюров се снимал при посещението с Киев с "тролове". Той явно визира инициативата BG Elves (Българските елфи), но не я назова по име. Инициативата е особено известна с активността си на едно място да бъдат събрани всички данни за "Турски поток" и как през годините това съоръжение беше изградено в България, с каква цел (основно като икономическо оръжие, помагащо войната на Владимир Путин срещу Украйна) и кой се облагодетелства. А Симеон Иванов вметна, че твърденията на Христов за троловете бързо ще бъдат опровергани точно в социалните мрежи, но Христов отвърна, че нямало да е толкова лесно - ОЩЕ: Пътната карта на "Газпром" за "Турски поток" през България: Пълна хронология

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"Действително комуникацията на това правителство не е добра" - признание от Христов, но от гледна точка като "бивш журналист". Обаче, като се знаело кои са собствениците на медиите у нас, "медиите на олигархията", било трудно от ден за ден да се променят интерпретациите в медиите ни на политиките на управляващите. По думите му, било различно отвътре.

Христов разкритикува и реакцията на опозицията в лицето на ПП-ДБ и как можело да се обвинява Русия за случилото се на Младежкия хълм в Пловдив - убийството на 37-годишния Георги Кузев, пребит до смърт от тийнейджъри. Според вицепремиера, само "една политическа партия" потърсила дивидент от случая и макар това да не е станало с партийна декларация, то това, че привърженици на тази партия изразяват позиция я правело позиция на партията - това е тълкуването на Иво Христов. Как изглежда една от майките на един от тези тийнейджъри и какво каза - НАУЧЕТЕ: "Ако изтърпи наказание, не мисля, че ще му се отрази зле": Говори майката на момче, присъствало на побоя в Пловдив

Христов обаче директно заяви, че България е "страна, в която се отрича съществуването на фашизма" и можело в книжарниците да се намерят много книги за фашизма и нацизма. Големият залог са социалните мрежи, "тъй като расте поколение, което се дрогира с лайкове" и "е готово на всякаква екстравагантност", предупреди вицепремиерът. "Тук без забрана няма да минем", смята той за социалните мрежи, с изрично уточнение, че по принцип той не е привърженик на забрани. Иво Христов изтъкна и въвеждане на нулев клас за деца, които не владеят добре български език. Той се надява МОН да създаде необходимата организация да въведе нулевия клас още от 2027 година.

Друг бисер на Христов - имало "дигитално непригодни хора", които израснали с друго образование. Той каза това не във връзка с информационната тема и темата с "троловете".