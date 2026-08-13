Четири критерия в новия механизъм за минималната работна заплата: Бивш социален министър поздрави и кабинета, и социалните партньори

„Социалните партньори са се спрели на 4 критерии за формиране на механизма на минималната работна заплата – издръжката на живота, темпът на растеж на издръжката, оскъпяването и производителността на труда в България“. Това заяви бившият социален министър Христина Христова пред БНТ. Още: Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)

По думите ѝ акцентът в механизма за минималната работна заплата трябва да бъде производителността, както и да има общи усилия за преквалификация на работниците.

Поздравления

Снимка: БГНЕС

Христова обясни, че повече от 20 години се води дебат за минималната работна заплата и все не се постига консенсус за механизма за нейното формиране. „Поздравления за социалните партньори и за държавата, поздравления за вицепремиера Гълъб Донев и за социалния министър Наталия Ефремова, защото за пръв път има съгласие какъв да бъде механизмът за формиране на минималната работна заплата“, доволна е тя.

Христова заяви още, че е много обнадеждена за постигането на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Следва се този път много стриктно текстът на директивата – на всеки две години да се актуализира механизмът или на четири години да се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата“, уточни бившият социален министър.

Тя призова управляващите да видят браншовете, предприятията и да се направят преговори за договаряне на условията на труд, но и по-добри работни заплати.

Христина Христова е сигурна, че в Бюджет 2027 няма да има „още от същото“, като в Бюджет 2026.

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