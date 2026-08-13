Вицепремиер на Радев открехна вратата за Бюджет 2027: Нарече го бюджет на новите амбиции

Вицепремиерът в правителството на Румен Радев - Иво Христов все повече открехна вратата за Бюджет 2027. "Правителството наследи държава без бюджет, като кабинетът е свърши домашното на старата власт. Сега идва бюджетът на новите амбиции, в който ще се постараем да ограничим държавните разходи, като съкратим излишната администрация и закрием паразитните щатни бройки. Ще ограничим и течовете за обществени поръчки, които са очевидно корупционни“, коментира той в студиото на БНТ. Още: Управляващите тихомълком закриват Комисията по досиетата

Как властта ще бори олигархията?

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И впоследствие коментира как правителството ще бори олигархичния модел. Изрязването на олигархичния модел, който е проникнал като раково образувание в институциите, ще отнеме повече време, но това изисква постепенни усилия, промени в законодателството и административни мерки, посочи Иво Христов.

По думите му една управленска програма не може да бъде приета като точен график за действие, но задава хоризонт на правителството за усилията. „Олигархията превзе и българските медии. Олигархията използва обществен ресурс, за да превзема медиите“, коментира Иво Христов.

Той посочи, че правителството наследява много тежки пороци от миналото. „Към инвеститорите могат да кажа, че в България има политическа стабилност за 4 години напред и постепенно нещата се канализират“, добави Иво Христов.

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