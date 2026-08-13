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С дрога и 4-месечно бебе: Задържаха наркодилър в София

13 август 2026, 7:12 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: ПЦ на МВР
С дрога и 4-месечно бебе: Задържаха наркодилър в София

Мъж, превозвал големи количества наркотици, е бил задържан тази нощ в София. Акцията е била срещу разпространението на наркотици в района на училища, паркове и детски градини. Мъжът е задържан в района на парк "Гео Милев". Полицаите са спрели за проверка луксозен автомобил, в който е установено голямото количество наркотици, различни по вид и разделени на дози. Той е 39-годишен и в колата си е било и 4-месечно бебе, съобщи зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев.

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За случая са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Предстои да бъде установено дали има и други лица, съпричастни към престъплението.

Майката на детето е установена. Към момента тя е заедно с бебето и твърди, че не е знаела, че в автомобила има наркотични вещества. 

По информация на полицията задържаният мъж до този момент няма регистрирани криминални прояви.

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Наркотици Наркодилър бебе
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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