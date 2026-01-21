Кръчмарска свада и побой: Пострадали са жена и трима мъже

Жена и трима мъже са пострадали след възникнал скандал и последвало сбиване между група хора в заведение в Ловеч, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Снощи около 21:00 ч. в квартално заведение в жилищен комплекс “Червен бряг“ е възникнал конфликт, прераснал във физически сблъсък. След боя с лека телесна повреда са 58-годишна жена и трима мъже на възраст между 49 и 58 години.

За срок до 24 часа в Районното управление са били задържани трима мъже – на 25, 44 и 45 години, от Ловеч. Полицията продължава работата по случая.

В края на 2025 г. мъж беше прободен след скандал и сбиване между група мъже в ж.к. „Червен бряг“. Екип от кардиохирурзи, гръдни хирурзи, реаниматори и специалисти по образна диагностика в плевенска болница са успели да спасят живота на ранения.

За БТА от ОД на МВР – Ловеч потвърдиха, че двата скандала са станали в едно и също квартално заведение.

