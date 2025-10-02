Маскирани като тенти: Хванаха 5 надуваеми лодки

Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, са открити след оперативна реализация на криминалисти от ОДМВР-Разград.

Около 16.00 часа на 30 септември на територията на град Разград е спрян товарен автомобил, шофиран от 60-годишен мъж. В хода на полицейската операция в камиона са намерени пет надуваеми лодки с размери 8 х 3 метра, пригодени за транспорт на хора.

Съпричастните към деянието обяснили, че на границата с Турция лодките са декларирани като тенти. Подготвени били за износ в Германия.

Тъй като двигатели и надуваеми лодки с по-големи обеми са на завишен контрол и въведени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград.

Собствениците на стоката имат срок да представят документи за произхода и транспорта им. В противен случай се конфискуват в полза на държавата.

Действията на МВР и Митници са осъществени под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград в лицето на административния й ръководител Тихомир Тодоров.

