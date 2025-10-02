Войната в Украйна:

Маскирани като тенти: Хванаха 5 надуваеми лодки

02 октомври 2025, 10:42 часа 190 прочитания 0 коментара
Маскирани като тенти: Хванаха 5 надуваеми лодки

Надуваеми лодки, предназначени вероятно за трафик на хора, са открити след оперативна реализация на криминалисти от ОДМВР-Разград.

Около 16.00 часа на 30 септември на територията на град Разград е спрян товарен автомобил, шофиран от 60-годишен мъж. В хода на полицейската операция в камиона са намерени пет надуваеми лодки с размери 8 х 3 метра, пригодени за транспорт на хора.

Съпричастните към деянието обяснили, че на границата с Турция лодките са декларирани като тенти. Подготвени били за износ в Германия.

Още: 20 надуваеми лодки за превоз на мигранти хванаха на наша граница

Тъй като двигатели и надуваеми лодки с по-големи обеми са на завишен контрол и въведени в рисков профил, вещите са задържани в Митническо бюро – Разград.

Собствениците на стоката имат срок да представят документи за произхода и транспорта им. В противен случай се конфискуват в полза на държавата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Действията на МВР и Митници са осъществени под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград в лицето на административния й ръководител Тихомир Тодоров.

Още: Правел услуга: Хванаха шофьор с контрабандни надуваеми лодки

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
трафик на хора полиция надуваема лодка информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес