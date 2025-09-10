Войната в Украйна:

"Митов отново излъга": "БОЕЦ" и BG Elves с нови записи по случая в Русе (ВИДЕО)

Гражданското движение "БОЕЦ" и групата BG Elves публикуваха в социалните мрежи нови материали по случая с побоя над директора на полицията в Русе Николай Кожухаров, станал на 4 септември. Според тях вътрешният министър Даниел Митов многократно е подвеждал обществото с неверни твърдения за обстоятелствата около инцидента.

Ново видео от нощта на инцидента

"БОЕЦ" разпространиха кратък запис, който по думите им е заснет с бодикамера на полицай. На него се виждало как униформени извършват оглед и претърсване на автомобила на младежите, участвали в скандала с Кожухаров. Организацията твърди, че това доказва наличието на повече записи от нощта на инцидента, въпреки изявлението на Митов, че такъв материал няма. Още: "Това си е за оставка отвсякъде": Асен Василев обвини вътрешния министър в грозна лъжа (ВИДЕО)

От "БОЕЦ" посочват още, че при задържането е бил иззет телефон със снимки и видеа, които също би трябвало да са част от доказателствата. Те поставят въпроси дали кадрите от този телефон и от бодикамерите на полицаите не са били заличени.

Спорният пътен знак

Паралелно с това BG Elves публикуваха снимки от мястото на инцидента. Според тях на кадрите ясно се вижда, че знак за ограничение на скоростта от 30 км/ч е бил поставен едва ден след побоя. Така, по думите им, се опровергава твърдението на вътрешния министър, че ограничението е действало и преди инцидента. Още: Управляващите, Пеевски и "Възраждане" спасиха премиера от изслушване за боя в Русе

В позицията си "БОЕЦ" обвиняват Митов, че е излъгал по няколко ключови точки – за наличието на записи, за скоростта на автомобилите, за това кой е нанесъл първия удар, както и че е нарекъл младежите "биячи" още преди приключване на следствието. Организацията определя тези действия като "внушения, които влияят на процеса" и заявява, че МВР укрива важни доказателства.

"БОЕЦ" обявиха протест утре (четвъртък) от 18:30 часа пред сградата на МВР в София с искане за оставката на Даниел Митов. От движението призовават гражданите да се включат символично, носейки ролки с тоалетна хартия "за да заринем фабриката за лъжи".Още: Скандалът с боя в Русе: Три удивителни и три въпросителни

По-рано днес на брифинг в Министерския съвет Митов отказа да поеме отговорност, като заяви: "Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина".

