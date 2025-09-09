"Абсолютен лъжец": Организират протест за оставката на Даниел Митов

Гражданско сдружение БОЕЦ организира митинг с искане за оставката на вътрешния министър Даниел Митов в четвъртък, 11 септември, от 18:30 часа пред сградата на МВР в София. Поводът за протеста е инцидентът с пребития шеф на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Сдружението обяснява на Facebook страницата си, че Митов е излъгал за случая и за пореден път е доказал, "че е абсолютно негоден да ръководи МВР".

"Както всеки слуга на Пеевски и Борисов, той защитава мутрите и интересите на техните господари. След случая в Русе Митов, вместо да огласи истината, отправи заплахи за полицейщина и репресии към гражданите и изрече куп лъжи, за да скрие позора на полицейския шеф Кожухаров. Тези лъжи обаче могат да провалят съдбите на четири български младежи и деца, които не заслужават животът им да приключи на 18 и да влязат в затвора заради лъжите на Митов и подобни", посочват от БОЕЦ. Още: Нови кадри потвърждават версията на задържаните за боя в Русе (ВИДЕО)

Според тях Делян Пеевски и Бойко Борисов са "разпоредили на Митов да назначава и пази техните ръководни кадри в МВР, за да налагат и крепят силово своята власт и да си гарантират схемите за купуване на гласове на изборите. За да смазват протестите срещу мафиотския им режим".

"Абсолютен лъжец"

От БОЕЦ допълват: "Случаят в Русе показал, че "министър" Митов е абсолютен лъжец и марионетка и че децата ни не могат да живеят безопасно в държава, превзета от мафията".

"Митов и господарите му ни тласкат към диктатура от кремълски тип и ни отдалечават от европейските ценности, демокрацията, върховенството на закона и свободата", пише още сдружението. Още: „МВР разпространява дезинформация“: „Да, България“ заговориха за оставки след записите от Русе (ВИДЕО)

Организаторите призовават "всички непримирими граждани, организации и политици, за които ИСТИНАТА има значение и които съзнават опасността от пълзящата диктатура, както и гражданския ни дълг да защитим децата, станали жертва на лъжите на Митов и мутризацията на властта, да се съберем в четвъртък в 18.30ч., пред МВР, на ул. "6-ти Септември" и да поискаме незабавно отстраняването на Даниел Митов от МВР". Още: BG Elves разпространи ВИДЕО от инцидента с полицейския началник в Русе

БОЕЦ посочва, че по време на протеста ще обяви и следващите си действия, "които ще продължат още на следващият ден".