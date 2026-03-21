МВР глоби Димитър Бербатов за пистолета (ВИДЕО)

Легендарният български футболист и настоящ съветник на премиера по въпросите със спорта Димитър Бербатов е санкциониран от Министерството на вътрешните работи заради начина, по който е съхранявал личното си оръжие, след като то бе заснето в автомобила му. Повод за реакцията на институциите стана кратко видео, разпространено в интернет на 21 март. На кадрите се вижда пистолет, оставен до предната седалка в джипа на бившия нападател на ЦСКА и "Манчестър Юнайтед".

Случаят предизвика бърза намеса от страна на МВР. Изпълняващият длъжността главен секретар Георги Кандев обяви, че още снощи е разпоредил проверка, а тази сутрин собственикът на оръжието е бил извикан за разговор.

"Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.

Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия", написа Кандев.

По думите му проверката е приключила в рамките на часове, а на Бербатов е наложена глоба в максималния размер, предвиден в закона, без да се уточнява конкретната сума.

"Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят. Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си", допълва Кандев.