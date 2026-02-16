МВР издирва извършителите на палежа в имота на кмета на Бистрица

Работи се активно по случая с палежа на автомобила и входната врата на кмета на Бистрица Самуил Попов. Предприети са активни действия, съобщиха от МВР. Припомняме, че за инцидента съобщи самият Попов. По думите му около 1:30 часа тази нощ колата и входа на къщата му са били запалени от маскирани лица.

"Малко след 1:30 часа тази нощ се чу нещо като експлозия. Видях, че колата гори, подпалена е и входната врата", разказа той.

Според него палежът е бил целенасочен. Кметът е видял двама души на мотоциклет. Те са били с маски. "На къщата има камери, но това не ги е спряло да извършат деянието", добави той.

В къщата на третия етаж са спели кметът, съпругата му и четиригодишната им дъщеря. На първия етаж живее племенникът на кмета на Бистрица и неговата майка. Същата нощ няколко приятели са били на гости на племенника му.

Миналото лято маскирани хора с бухалки нахлуха в кметството, като към днешна дата не се знае кои са те. Самият кмет тогава коментира, че е питал какво се случва с подробен устройствен план (ПУП), който му е направил впечателние.