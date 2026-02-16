Любопитно:

Още издирват мъжа, намушкал с нож и обрал жена

16 февруари 2026
Още издирват мъжа, намушкал с нож и обрал жена

Продължава издирването на мъжа, намушкал с нож млада жена в Дупница, съобщиха за БТА от полицията в Кюстендил. Жертвата е приета в болница в София.

Сигналът за инцидента е постъпил малко след 4:00 часа в РУ – Дупница за нападение над две млади жени, които били в беседка в парк „Рила“.

След като поискал пари, размахвайки нож, мъжът наранил едната в областта на корема. Нападателят е отнел парите на двете жени – общо 230 евро.

Полицаите са предприели незабавни издирвателни действия. По случая е образувано досъдебно производство в РУ – Дупница, а работата продължава под надзора на прокуратурата.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
