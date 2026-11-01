Шофьор е загинал след тежка катастрофа край София

Шофьор е загинал след удар в тежкотоварен автомобил с ремарке край Костинброд, съобщиха за БТА от МВР. Катастрофата е станала около 19:00 часа в събота. Още: Мъж загина след удар в дърво край Долна Баня

Според данните лек автомобил се е ударил в паркиран вдясно от пътното платно камион с ремарке. От удара автомобилът, който е с ловешка регистрация, се е запалил, а водачът е открит овъглен. По случая има образувано досъдебно производство. Още: Шофьор загина при челен удар с камион на пътя Хасково - Пловдив