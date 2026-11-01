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МВР: Спокойно начало на вота, но с 415 сигнала за нарушения само за час

01 ноември 2026, 9:27 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
МВР: Спокойно начало на вота, но с 415 сигнала за нарушения само за час

Изборният ден започна в спокойна обстановка, но само за час са подадени 415 сигнала за нарушения в цялата страна, съобщават от пресцентъра на МВР.  Избирателните секции на територията на страната са отворени и предадени на съответните избирателни комисии. Началото на изборния процес започна без нарушения и възникнали проблеми. Обстановката на територията на страната е спокойна. Към 8:00 часа на 1 ноември в структурите на МВР са получени 415 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много са получените сигнали в обласните дирекции на МВР в Бургас – 97, във Враца – 70 и в Стара Загора – 44. От всички сигнали 305 са за купуване на гласове, 34 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 75 – за други нарушения, свързани с изборния процес. Още: 151 сигнала за купуване на гласове до 8:00 часа днес

Има 10 задържани

Образувани са 8 наказателни производства (2 в ОДМВР Кюстендил и по 1 в СДВР, ОДМВР Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен), от тях 6 са разследвани по общия ред /чл. 167-169г от НК./ и 2 са бързи производства. Съставени са 1822 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в СДВР – 437, ОДМВР Пловдив – 267 и ОДМВР Пазарджик – 226. На територията на цялата страна са проведени общо 346 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица по ЗМВР. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК. Още: Акция срещу купения вот в София, има задържани

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Купуване на гласове полиция гласуване президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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