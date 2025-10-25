Войната в Украйна:

Над 150 нови пожарни автомобили се очакват догодина

Има сключен договор за доставка на 120 пожарни автомобила лек клас и 37 тежък клас, като част от тях очакваме да започнем да получаваме още през следващата година. Това каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Александър Джартов в Сливен. Той заяви, че това е една от най-големите доставки на техника, които предстоят. Инвестираме в различни класове автомобили, за да сме по-гъвкави и устойчиви във времето. Верижната техника не е панацея – търсим комплексни решения, каза той.

За мен е удоволствие да бъда сред обществеността на Сливен, заяви комисар Александър Джартов. Той присъства на церемония, по време на която бяха връчени отличия на заслужили граждани за приноса им в опазването на живота и здравето на гражданите на област Сливен. „Удовлетворен съм от това, което виждам – едно обединение на институциите, което е изключително важно. Както спомена и кметът, когато говорим за превенция и реагираме заедно, виждаме резултатите. Климатът се променя, условията, при които работим, изискват да се адаптираме. Всички трябва да бъдем заедно, за да сме по-добре подготвени за следващия път“, каза още комисар Джартов.

В отговор на въпрос от журналисти как оценява действията на пожарната през изминалото лято, той заяви, че оценката му е „изключително висока“. „Колегите демонстрираха самоотверженост. Всички знаете колко много пожари имаше – не само в горския и земеделския фонд, но и в промишлени обекти. Те се справиха на изключително високо ниво въпреки трудностите“, посочи Джартов.

По думите му търсенето на международна помощ не е повод за срам. Той отбеляза, че тази година сме оказвали помощ на Гърция и Република Северна Македония. Това е естествен процес – не всяка държава може във всеки момент да се справи сама с всички ресурси, с които разполага, добави комисар Джартов. Той допълни, че процесът на обновяване на техниката е постоянен.

На въпрос за новата сграда на пожарната служба в Сливен, комисар Джартов заяви, че е необходимо преминаване през всички процедури. „Това е една от нашите цели – нова сграда на пожарната в Сливен. Правим всичко възможно това да се случи възможно най-скоро“, допълни той.

Елин Димитров
