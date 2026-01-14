Лайфстайл:

Над 200 литра нелегален алкохол: Иззеха го от магазин

Общо 215 литра нелегален алкохол е иззет от търговски обект в пазарджишкото село Мало Конаре, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Пазарджик, цитирани от БТА. 

Вчера екипи на сектора извършили проверка в търговски обект, стопанисван от 60-годишен жител на пазарджишкото село Мало Конаре. В обекта и в складови помещения към него органите на реда открили общо 215 литра с алкохол в различни по вместимост съдове. Мъжът не предоставил на разследващите никакви документи за произход и платен акциз на намерената стока, уточняват от полицията. 

Алкохолът е иззет, образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.    

През ноември 2025 година, в пазарджишкото село Звъничево беше иззет незаконен казан за ракия и 85 литра алкохол без акцизен бандерол.

