Войната в Украйна:

Насрещен удар: Катастрофа с жертва на пътя София - Варна

07 октомври 2025, 09:36 часа 349 прочитания 0 коментара
Насрещен удар: Катастрофа с жертва на пътя София - Варна

Шофьор загина на място при катастрофа на първокласния път София – Варна в района на село Сопот, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Още: Катастрофа затвори прохода "Хаинбоаз"

Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд. Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се. При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола – мъж на 29 години.

Движението се регулира от полицията в едната лента.

Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Смъртоносна скорост: Кола се вряза в публиката на автомобилното състезание "Аладжа манастир" (СНИМКИ И ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа загинал затруднено движение информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес