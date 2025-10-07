Имотните измами "на зелено": Районната прокуратура с подробности

„Разследването е в начален етап и не може да се каже дали има обективни и субективни принципи на измама. Възложено е на НАП да извърши ревизии на пет авторитетни дружества, които имат сериозно влияние на пазара на имоти. Това, което е предметът на разследването е, че трябва да се докаже изначалното намерение на инвеститора защо не изпълнява договорите“. Това заяви говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев пред БНТ за измамите с имоти „на зелено“.

Измами "на зелено"

Николаев добави, че по първоначални данни става въпрос за лица, които имат опит в бизнеса на жилища „на зелено“. „Нашата задача в конкретния случай е да запазим законността, така че всички инвестиращи на зелено да имат едно спокойствие, че сключвайки такива договори, няма да бъдат измамени“, увери говорителят на районната прокуратура. Най-големият проблем за доказване на престъпление, е именно при измами, призна Николай Николаев.

Той обясни, че сигналът за измами с имоти „на зелено“ е бил получен преди малко повече от седмица, като след това в прокуратурата е постъпила и други сигнали по темата. Опарените от схемата са в особено големи размери и точният размер на нещата е в процес на установяване. Става въпрос за десетки измамени в София. „Хората са превеждали пари за така наречените сделки на зелено и когато е трябвало да се прехвърлят, става ясно, че договорите се развалят, като по данни на прокуратурата не са били върнати парични суми. На база на разследването ще се установи дали са върнати парични суми или не“, коментира говорителят на СРП.

По думите му много често гражданите се предоверяват на инвеститорите, като предварителните договори трябва да бъдат консултирани именно заради нелоялни практики.

