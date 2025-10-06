Отровиха кучета в село край София

Кучета са били отровени в ботевградското село Врачеш, съобщиха от ОДМВР - София. Случаят е от вчера следобяд. Тогава в РУ - Ботевград е получен сигнал.

На място полицейските служители установили телата на две животни. На местопроизшествието е извършен оглед. След бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят на престъплението. 63-годишният мъж от същото село направил пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство, се казва още в полицейския доклад. ОЩЕ: Нови случаи на отровени кучета: Кой и защо убива четириногите? (ВИДЕО)