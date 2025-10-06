Войната в Украйна:

Отровиха кучета в село край София

06 октомври 2025, 12:45 часа 412 прочитания 0 коментара
Отровиха кучета в село край София

Кучета са били отровени в ботевградското село Врачеш, съобщиха от ОДМВР - София. Случаят е от вчера следобяд. Тогава в РУ - Ботевград е получен сигнал.

На място полицейските служители установили телата на две животни. На местопроизшествието е извършен оглед. След бързи оперативно-издирвателни действия е установен и задържан извършителят на престъплението. 63-годишният мъж от същото село направил пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство, се казва още в полицейския доклад. ОЩЕ: Нови случаи на отровени кучета: Кой и защо убива четириногите? (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Ботевград полиция отровени кучета кучета информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес