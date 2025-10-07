Кога и къде да гледаме Карлос Насар на Световното първенство в Норвегия

Войната в Украйна:

07 октомври 2025, 11:30 часа 13260 прочитания 0 коментара
В дните 2 - 11 октомври се провежда Световното първенство по вдигане на тежести 2025 в Норвегия, а българското внимание отново е насочено към родния феномен в този спорт - Карлос Насар. Олимпийският, световен и европейски шампион за 2024 година е устремен към нов голям триумф, след като през април тази година отново стана европейски шампион. Сега световната звезда в щангите ще се състезава в нова категория - до 94 килограма.

Карлос Насар на Световното 2025: Дата, начален час и ТВ

През 2024-а Насар се състезаваше в 89 кг, където помете всички световни рекорди. Сега обаче Международната федерация по вдигане на тежести направи промени по категориите. На Европейското първенство в Кишинев през 2025-та Карлос се състезава в категория до 96 кг, където взе три златни медала и постави два световни рекорда, като успя да вдигне повече от шампионите в горните две категории. Сега обаче той ще влезе в кат. до 94 кг, която е и олимпийска.

В кой ден и от колко часа ще се състезава Насар

Не е тайна, че голямата мечта на Насар е да спечели втора олимпийска титла след тази в Париж. Тази мечта може да се сбъдне в Лос Анджелис 2028, но дотогава има време за покоряване на още европейски и световни върхове. Следващата цел по пътя е Световното в Норвегия, а състезанието на Насар в категория до 94 килограма ще се състои на 9 октомври, четвъртък, от 20:30 часа българско време (пълна ТВ програма на Световното първенство).

Коя телевизия ще излъчи състезанието на Карлос Насар

Насар вече показа завидна форма и уплаши конкуренцията в Норвегия с убийствени тежести. Световното първенство по вдигане на тежести ще бъде излъчвано и пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава състезанието на Насар на 9 октомври, е RING, както и онлайн на VOYO. Можете да следите представянето на Карлос Насар и останалите български тежкоатлети и в спортната секция на Actualno.com

Стефан Йорданов
