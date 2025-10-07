Путин не крие презрението си към ЕС - сей раздор, разпространявай дезинформация

"Путин не крие презрението си и се радва, че има покорни съюзници в Европа, които сеят раздор в ЕС. Това е най-старият трик в политическия учебник - сей раздор, разпространявай дезинформация, намери някой, който да поеме вината". Думите са на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя ги изрече при дебатите за вотовете на недоверие срещу нея и сегашния състав на ЕК - Още: Два вота на недоверие заплашват Улсула фон дер Лайен през октомври

Вотовете са заради икономиката на ЕС и заради бездействие в Газа предвид всички данни за буквално геноцид, който Израел упражнява там. Обвиненията специално за Газа към Фон дер Лайен е, че тя е отстъпила изцяло на американския президент Доналд Тръмп и интересите му в Израел, както и заради новото търговско споразумение със САЩ.

Очаква се на 9 октомври да има гласуване по вотовете.

