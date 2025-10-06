Катастрофа затвори прохода "Хаинбоаз"

Два ТИР-а катастрофираха в Прохода на Републиката. Инцидентът е станал минути преди 13:00 часа в района на село Пчелиново. За щастие при катастрофата няма пострадали. Двамата водачи на тежкотоварните превозни средства са тествани за употреба на алкохол, като отчетени са отрицателни резултати, съобщи полицията в Стара Загора.

Временно движението в района на местопроизшествието е в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно. На място има полицейски екип.

Движението през проходите

Проходите Троян – Кърнаре и Шипково- Рибарица се отварят за движение на всички видове моторни превозни средства, съобщи по-рано инж. Георги Генов, директор на Областно пътно управление – Ловеч.

На 3 октомври беше ограничено движението за тежкотоварни камиони над 12 т през Троянския проход, а проходът Шипково – Рибарица беше затворен за всички видове моторни превозни средства.