Не е организирана престъпна група: Прокуратурата повдигна нови обвинения на Коцев

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев и останалите обвиняеми по делото за корупционни практики в общината навлиза във финалната си фаза. Според информация от Софийска градска прокуратура, обвиненията срещу Коцев са прецизирани и допълнени, а в петък му предстои официално връчване на материалите по делото. Това означава, че приключва досъдебното производство и отпада основният аргумент, с който прокуратурата досега настояваше Коцев да остане в ареста – рискът да влияе на разследването.

Нови обвинения

Прокуратурата вече не твърди, че Коцев е част от организирана престъпна група, а че е влязъл в сговор с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Ивайло Маринов и лице с депутатски имунитет от 51-то Народно събрание, с цел извършване на престъпления от общ характер. Още: АЛДЕ реши: Всеки член на формацията ще отнесе ареста на Благомир Коцев до парламента на страната си

Освен това срещу варненския кмет са повдигнати две нови обвинения – за принуда и за подкуп. Прокуратурата е променила и времевия обхват на предполагаемите деяния – те вече обхващат периода от юли 2024 г. до май 2025 г., вместо до ноември 2024 г., както беше първоначално посочено. 

Обвиняеми

По делото остават обвиняеми и двамата общински съветници – Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и бизнесменът Ивайло Маринов. И тримата са под домашен арест, но ще бъдат доведени в София за официалното връчване на новите обвинения.

Обвинение ще бъде повдигнато и на пиара на Коцев – Антоанета Петрова, която вече е била разпитана от разследващите. Още: "Корумпираният свят на Пеевски и Борисов" влезе официално в дневния ред на ЕС (ВИДЕО)

Предисторията

Кметът на Варна Благомир Коцев е задържан от началото на юли, след като прокуратурата му повдигна първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група и за корупционни действия. Основните доказателства срещу него се базират на показанията на варненската бизнесдама Пламенка Димитрова, дългогодишен доставчик на храни за детските градини и училища при управлението на бившия кмет Иван Портних (ГЕРБ).

След като през 2023 г. новата администрация прекрати договорите ѝ, фирмата на Димитрова загуби обществена поръчка и впоследствие подаде сигнал за корупция срещу екипа на Коцев. Според наблюдатели, именно този сигнал стои в основата на настоящото дело. 

От гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ обаче твърдят, че случаят има политически характер и представлява форма на институционален натиск с цел отстраняване на Коцев от поста му. Според тях делото е пример за „злоупотреба със съдебната власт с цел демонстрация на сила“. Още: Призив за милиони по ПВУ: "Обнови Европа" защити кмета на Варна в ЕП и поиска спиране на парите към България

Очаква се в следващите дни прокуратурата официално да обяви края на досъдебната фаза, след което делото ще бъде предадено на съда.

