Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заговори за нова сглобка, но и за разделение в "Прогресивна България" при гласуването за членове на ВСС от парламентарната квота. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента преди гласуването за кандидатите за ВСС. "Последните пет реда на "Прогресивна България" ги гледайте как гласуват. По 70 човека ще подкрепят тези, които от техните не трябва да избират, а 130 ще гласуват за тези, които трябва да избират. Това са се договорили по кьошаците", каза Борисов.

Попитан дали казва, че "Прогресивна България" ще бъдат разделени в гласуването, той потвърди, че именно това казва. "Знам, защото те си говорят по коридорите. Тук всичко вече е по коридорите. Пазят се от подслушване, много пари се дадоха за Pegasus и какви ли не системи и вече стана като по времето на Костов - излизаш в коридора и там научаваш всичко", заяви още той.

Как ще гласува ГЕРБ?

Борисов коментира и как ще гласува ГЕРБ за членовете на ВСС.

"Ще участваме във всички гласувания. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринта на група Рая ги чете. Има 12-13 човека, които заслужават да ги подкрепим", каза още Борисов и уточни, че имат бележки за всеки един как се е представил.

Той заяви, че лично Андрей Янкулов го уважава, а Тома Биков пък не иска да гласува за Дечев заради домашното насилие и за някои гласуването на ГЕРБ може да изглежда шарено.

"С радост ще гласуваме този ВСС да си отиде, но ще бъде заменен с нова сглобка и вече думата сглобка от Радев няма да се използва, защото тя ще е между ПП, ДБ и всички останали", каза още премиерът.

Той бе категоричен, че никой от ГЕРБ не е участвал в договорка. "Това си е на Радев, Мирчев, Божанов, Атанасов, Радан и всички останали", каза още Борисов.

По думите му "новата сглобка" е между ПП, ДБ и "уж проруската партия, проруското правителство и проруския премиер". ОЩЕ: Финална стъпка до съдебната реформа: НС избира съдиите и прокурорите във ВСС