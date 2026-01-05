Тежка катастрофа във Велико Търново, загина младеж

Един човек е загинал и четирима са ранени при катастрофа между три леки автомобила във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Произшествието е станало малко след полунощ на пътя Велико Търново - Дебелец.

По първоначална информация произшествието е настъпило между три леки автомобила – управлявани от двама 18-годишни от село Присово и Горна Оряховица и 23-годишен от Горна Оряховица.

На място е загинал 18-годишен пътник от автомобила, управляван от 23-годишен водач, пострадали са водачът му, други двама пътници и 18-годишният водач от Присово. Всички са настанени за лечение във великотърновската болница. Водачите на трите автомобила са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.