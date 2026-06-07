Непълнолетен се вряза с кола в къща и загина

Непълнолетен младеж е загинал при тежка катастрофа в Дупница през изминалата нощ. Инцидентът е станал около 3.00 часа на ул. "Патриарх Евтимий", която е една от основните улици в града. По първоначална информация момчето е загубило контрол над управлявания от него лек автомобил и се е врязало в къща. Ударът е бил изключително силен, като е разрушена част от външната стена на сградата, а автомобилът е навлязъл в една от стаите.

По време на инцидента в дома е била 83-годишна жена, която не е пострадала. Тя се е събудила от силния шум при сблъсъка.

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От Областната дирекция на МВР в Кюстендил потвърдиха за инцидента. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Разследват се причините за катастрофата, както и обстоятелствата, при които непълнолетният младеж е управлявал автомобила, съобщава БНТ.