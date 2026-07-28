Кой има имен ден днес, 28 юли 2026 г. Честито!

На 28 юли 2026 г. имен ден празнуват хората, които носят името Евстатий, Евстатия и производните му. На този ден църквата почита Св. Евстатий. Той бил войник и тъй като бил християнин, бил хванат и доведен при управителя на град Анкира Корнилий. На разпита той смело изповядвал Христа и заради това без пощада го били, след това пробили петите му, и като го завързали с връв, го влачили от град Анкиpa до река Сахка, при което управителят вървял след него и гледал. Накрая го сложили в сандък и го хвърлили в реката.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни!

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през август 2026 г.

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