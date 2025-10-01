Незаконни оръжия иззеха и в Чирпан. Пушки, пистолети и боеприпаси са открити и иззети от полицейски служители при претърсване на адрес в Чирпан. Това съобщават от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА.

Във връзка със започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, полицейски служители са извършили претърсване и изземване на адрес в Чирпан, собственост на 54-годишен мъж. Намерени и иззети са нерегистриран в служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС) газов пистолет с пълнител и два боеприпаса, регистриран газов пистолет с пълнител с два боеприпаса и нерегистрирани две въздушни пушки.

В средата на август при претърсване и проверки в Стара Загора и чирпанското село Свобода също бяха намерени и иззети боеприпаси и пистолети, а в края на юли при специализирана полицейска операция бяха намерени и иззети 216 боеприпаса и девет растения от рода на конопа в чирпанското село Изворово.

