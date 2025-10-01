Войната в Украйна:

Незаконни оръжия иззеха и в Чирпан

01 октомври 2025, 11:30 часа 179 прочитания 0 коментара
Незаконни оръжия иззеха и в Чирпан

Незаконни оръжия иззеха и в Чирпан. Пушки, пистолети и боеприпаси са открити и иззети от полицейски служители при претърсване на адрес в Чирпан. Това съобщават от пресцентъра на Областна дирекция (ОД) на МВР – Стара Загора, цитирани от БТА.

Във връзка със започнато досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора, полицейски служители са извършили претърсване и изземване на адрес в Чирпан, собственост на 54-годишен мъж. Намерени и иззети са нерегистриран в служба „Контрол на общоопасните средства“ (КОС) газов пистолет с пълнител и два боеприпаса, регистриран газов пистолет с пълнител с два боеприпаса и нерегистрирани две въздушни пушки.

Още: Като МВР: НАП ще може да претърсва, изземва и разпитва ревизираните фирми

В средата на август при претърсване и проверки в Стара Загора и чирпанското село Свобода също бяха намерени и иззети боеприпаси и пистолети, а в края на юли при специализирана полицейска операция бяха намерени и иззети 216 боеприпаса и девет растения от рода на конопа в чирпанското село Изворово. 

Още: Незаконен арсенал откриха в Кърджали, задържани са двама

Припомняме, че днес незаконни оръжия бяха иззети и в Кърджали. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Арсенал полиция оръжия информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес