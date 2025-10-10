"Ние сме държава на изтеклите мандати": Проф. Киров с коментар за съдебната система

"Ние сме се вторачили в позицията на изпълняващия функцията главен прокурор. Понеже народните представители са писали проектозакона на коляно, приели са го бързо, ето го резултатът - съдиите го тълкуват по един начин, прокурорите по друг". Така конституционалистът проф. Пламен Киров тълкува в предаването "Лице в лице" по bTV казуса с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

По-рано през седмицата правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че свиква Пленума на Висшия Съдебен Съвет следващия четвъртък. Тогава ще бъде разгледана точката за текстовете от Закона за съдебната власт, свързани с мандатите на изпълняващите функциите главен прокурор и председателите на върховните съдилища.

Според Киров след изтеклия 6-месечен срок парламентът не се е и опитал да започне процедурата да избере тази квота. "Те не се опитаха да видят дали изобщо може да изберат нов Висш съдебен съвет", допълни той.

"Нямаме конституционна криза"

Според него никой не е поискал да задейства процедура по избор на парламентарна квота. "Ние сме държава на изтеклите мандати", заяви Киров. Според него нямаме конституционна криза. "Имаме проблеми с функционирането на институциите в съдебната власт, но те трябва да бъдат решени, защото положението е нетърпимо", по думите на професора. "Получават ли си заплатите прокурорите в страната - получават. А кой подписва заплатите - Сарафов. Значи има изпълняващ функциите главен прокурор", каза още Пламен Киров.

"По същия начин стои въпросът с изтеклия мандат с инспектората на съдебната власт - отново не е стартирана процедура за избор. Там има едно решение на Конституционния съд, което казва - да, изтекъл е мандатът, но ние продължаваме да изпълняваме функциите, защото не можем да закрием държавата. Не може задачите, възложени от инспектората, да не се изпълняват. Най-малкото там се проверяват декларации за имущество, интереси, на всички магистрати в страната", обясни професорът по Конституционно право.

"Има решение на два конкретни състава на ВКС по искания на изпълняващия функциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела. И те казват, че в рамките на тези производства по искането - ние се съмняваме, че имаме некомпетентен орган, който е направил искането и не допускаме разглеждането на това искане. Не съм чул, че има процедура пред Наказателната колегия, защото ако има такава процедура, трябва да бъдат изслушани хора от практиката - адвокати, прокурори. Аз такава процедура, стартирала, не виждам, т.е няма как да има решение на наказателната колегия на Върховния процесуален съд", смята Киров.

"Задължение на НС е да излъчи състав на Висшия съдебен съвет"

Според него се случва, че мнението на съдиите е срещу мнението на прокурорите. "Съюзът на съдиите се обръща най-официално към Сарафов с "Подай си оставката като прокурор". Нека се разберат ако Сарафов не е никой, защо ще го приканвате да си подаде оставката. Нека се разберат", приканва професорът.

"Не следя Съдебната власт, познавам хора там. Половината са ми били студенти. Има брилянтни юристи, много е лошо да има войни между съдии и прокурори. Каква е причината - парламентът си приема някакви закони, не доглеждат нещата. Опитват се да закрепят някакво статукво и оставят магистратите да воюват помежду си", допълни още той.

Задължение на НС е да излъчи състав на Висшия съдебен съвет, смята конституционалистът. "До колкото разбрах по думите на министъра на правосъдието - направен е опит в НС, но не е събрано мнозинство. Очевидно е, че трябва да се излезе от тази ситуация", смята още той.