Милиарди долари и една детска мечта стоят зад американската "изненада" на Маурисио Почетино

Инвестициите през последните години в националния отбор на САЩ продължават да дават резултати - чак до 1/8-финалите на Световното първенство по футбол. С победата си с 2:0 над Босна и Херцеговина янките се класираха за фазата на елиминациите за първи път от 2002 г. насам. Освен това те спечелиха три мача на едно световно първенство за първи път в историята на отбора. Следващият им мач е в понеделник, 6 юли, срещу Белгия в Сиатъл, където ще се реши дали отборът ще се класира за 1/4-финалите.

Голямата цена зад успеха на САЩ и Почетино

Голяма част от заслугите за възраждането на янките се приписват на треньора Маурисио Почетино, който пое отбора в момент, когато той се възстановяваше от разочароващото отпадане още в първия кръг на Копа Америка 2024. Почти две години по-късно аржентинецът върна оптимизма около националната селекция и поведе американците към най-успешното им представяне на Мондиал от десетилетия насам. Присъствието на Почетино, обаче, нямаше да е възможно без средставата на американските милиардери Кенет Грифин и Скот Гудуин.

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През 2024 година Гудуин се обърнал към Грифин с молба да помогне за финансирането на усилията на Американската футболна федерация да привлече Почетино. Тогава Грифин се съгласил да направи най-голямата частна вноска към договора на треньора. Сумата на дарението не е оповестена, но се смята, че е в размер на милиони. Оказва се, че Почетино никак не е бил евтин. Аржентинецът е най-високоплатеният треньор в историята на американския футбол, като получава годишна основна заплата от около 6 милиона долара. Данъчните декларации показват, че той е получил над 5 милиона долара през първите си седем месеца на поста, включително бонус при подписване от приблизително 2,5 милиона долара.

Една детска мечта стои зад всичко

Сега, когато американците се готвят да се изправят срещу Белгия с шанс да достигнат 1/4-финалите на Световното първенство, инвестицията на Грифин изглежда да дава резултати. Подкрепата на Грифин за спорта отива далеч отвъд простото изписване на чек. 57-годишният милиардер е страстен почитател на футбола още от детството си. Той е започнал да играе на 6-годишна възраст, бил е част от отбора на гимназията си, който е станал вицешампион на щата, а по-късно, като възрастен, е играл и е бил треньор.

През годините тази страст се превърнала в благотворителна дейност. Преди няколко години Грифин дарил 3 милиона долара на Фондацията за футбол на САЩ за изграждането на 50 квартални мини-игрища в Чикаго. След като преместил централата на компанията си в Маями, през 2023 г. той обеща още 5 милиона долара за изграждането на 50 мини-игрища в окръг Маями-Дейд като част от публично-частна инициатива за разширяване на достъпа до футбола в общностите с ограничени възможности преди Мондиал 2026. Инициативата продължава да се разраства. Грифин също така помогна на местните жители да преживеят магията на световното първенство от първа ръка. Заедно със собственика на "Маями Долфинс" - Стивън Рос, той дари над 1 200 билета за мачове на жители от района на Маями, за да могат те да присъстват на срещи в един от градовете-домакини на турнира.

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