Солидно и без проблеми: Швейцария е на 1/8 финал след победа над Алжир

Напълно очаквано още един отбор от Африка се прости със Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. След като Африка класира 9 от 10 възможни отбора във фазата на елиминациите, досега само Мароко прескочи на 1/8 финал – днес Алжир загуби от Швейцария с 0:2.

Първият гол падна в 11-тата минута, когато Бреел Емболо на празна врата засече подаване след пробив отляво, който елиминира цялата защита на Алжир – 1:0. Като цяло швейцарците контролираха нещата и през тази първа част не се виждаше как африканската държава може да отговори.

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Второто полувреме започна с втори гол за Швейцария – пак прострелен пас, този път отдясно, топката този път беше отбита, но Дан Н'Дойе я пострещна на границата на наказателното поле и я заби в долния десен ъгъл на Люка Зидан, син на френската легенда Зинедин Зидан – 2:0. Веднага след това бърза атака на Алжир завърши с удар на голямата им звезда Рияд Марез, обаче той беше спрян от швейцарски защитник преди да стигне до вратата.

В 80-тата минута Фабиан Ридер изпусна незнайно как да вкара трети гол за Швейцария – сам на метър от опразнената врата той изкриви удара си и топката отиде в ръцете на Зидан. Това обаче не промени нищо що се отнася до развоя на мача и швейцарците продължават напред.

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