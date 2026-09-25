Между българската и гръцката килия: Нов обрат около прокурорския син Васил Михайлов

Васил Михайлов няма да бъде екстрадиран в Гърция, докато срещу него в България се водят наказателни производства. Това каза адвокатът му Зорница Костова в ефира на Нова телевизия. По думите ѝ Михайлов е излежавал присъда от две години и осем месеца, която е започнал да търпи веднага след задържането си. След приспадане на времето, прекарано в ареста, са му оставали приблизително 20 дни до изтичането на наказанието.

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Междувременно гръцките власти са поискали той да бъде задържан въз основа на издадена европейска заповед за арест.

Костова припомни, че за действията на Васил Михайлов в Гърция е бил поставен въпрос и по време на парламентарен контрол към тогавашния вътрешен министър Даниел Митов. Той е потвърдил, че в Гърция са извършени престъпления, за които има данни за участието на Михайлов.

По неофициална информация, появила се през есента на миналата година, става дума за грабеж. Предполага се, че престъпленията са извършени през септември. По случая се е подозирало и участието на още един човек – български гражданин, който е бил задържан и осъден в Гърция и в момента излежава присъдата си там.

„Имам основание да смятам, че не е нанесъл тежка телесна повреда в Гърция“, заяви Костова. По думите ѝ се говори и за евентуална организирана престъпна група.

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Адвокатът посочи още, че Михайлов е пребивавал в Гърция поне два месеца в периода, когато е бил издирван в България. Костова коментира и че ако гръцкото искане не е било постъпило, Михайлов е имал възможност да бъде освободен след около 20 дни, когато изтича наказанието му по българската присъда.