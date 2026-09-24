Гърция иска "прокурорския син" с европейска заповед за арест. Може да лежи доживот

Окръжната прокуратура в Кюстендил поиска постоянен арест за 23-годишния Васил Михайлов, известен като "прокурорския син". Срещу него е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) от Апелативна прокуратура - Тракия в Гърция.

Европейската заповед е издадена въз основа на заповед за арест на следовател в Кавала във връзка с разследване, водено в Гърция. Михайлов е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Заплашен от доживотен затвор

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Според гръцкото законодателство престъпленията, за които Михайлов е издирван, се определят като тежки и за тях е предвидено наказание до доживотен затвор. Посочените деяния са престъпления и по българския Наказателен кодекс и също се наказват с лишаване от свобода.

С постановление на Окръжната прокуратура в Кюстендил Михайлов е задържан за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Прокуратурата е внесла искане той да остане в ареста за постоянно.

Прокуратурата вижда риск от укриване

Като основание за задържането е посочена реална опасност Михайлов да се укрие. В мотивите си за определяне на мярката "задържане под стража" Окръжният съд посочва, че макар в момента той да изтърпява наказание "лишаване от свобода" в затвора в село Самораново, община Дупница, до края на присъдата му остават само 20 дни.

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"Макар и в момента да изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в затвора в с. Самораново, община Дупница от него има остатък от 20 дни и след излизането му от затвора има реална опасност от укриване", се посочва в съдебните мотиви.

Предстои съдът да се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за постоянно задържане на Васил Михайлов.