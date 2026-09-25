Прокуратурата "крие" доказателства и "фабрикува" нови: Божков посочи име на известен магистрат, заговори за Борисов и "Магнитски" (ВИДЕО)

Прокуратурата е "укрила" флашка с доказателства по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков и е "изфабрикувала" друга, обяви самият той след съдебно заседание днес, 25 септември, позовавайки се на експертиза. Божков посочи и конкретно име на прокурор - Ангел Кънев. Бизнесменът е подсъдим като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта (вече закрита), които са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер дължими по Закона за хазарта такси. Според обвинението нанесените щети на държавния бюджет са за близо 560 млн. лева.

"Оригиналната флашка я няма и се появява друга"

На днешното заседание в Софийския градски съд (СГС) бяха изслушани и приети осем технически експертизи. Въпроси имаше по две от тях, чийто предмет са две флашки и един мобилен телефон, предаде БТА. Вещите лица Александър Генчев и Спас Захариев отбелязаха, че двете флашки се различават по целостта на файловете и има разминаване в хеш стойностите им (уникален цифров код с фиксирана дължина). Те отбелязаха, че всички устройства са пристигнали при тях за експертиза с куриери от съда.

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Според Божков обаче оригиналната флашка, която е предал основният свидетел срещу него – Боян Найденов, не била сред доказателствата по делото. Обвиняемият твърди, че тя е била скрита от наблюдаващия прокурор Ангел Кънев.

"Оригиналната флашка, която е предадена, я няма. И се появява друга флашка. Какво има на тази флашка, не знаем. Прокуратурата крие доказателства и създава, фабрикува нови доказателства", твърди Божков.

"Има един телефон, за който няма протокол за предаване. Той не е предаван, но непрекъснато го изследват. Откъде се е появил този мистериозен телефон? Никой не го е предавал на следствието, на прокуратурата", добави още той.

Попитан дали на тези флашки са записите, за които те твърди, че Божков отправя заплахи, обвиняемият отвърна: "Там би трябвало да бъдат, но аз по принцип не съм ги заплашвал никога. Затова оригиналната флашка изчезна. Създадоха друга флашка, на която пак няма кой знае какво. Така работи специализираната прокуратура и най-вече Кънев - фабрикува доказателства. И това не е само срещу мен. Знаете ли колко хора пострадаха? Колко хора стояха по арестите заради тези фалшиви доказателства - хора, близки до мен? Какъв бизнес унищожиха? Първо очерняме човека в медиите, след това започваме да търсим доказателства, след като сме му унищожили всичко. Това са действията на специализираната прокуратура. Срещу мен лично - Кънев. Това е най-голямата бухалка", заяви Васил Божков.

Разследващата медия BIRD.bg припомни, че Кънев е известен и от друго знаково дело - той бе наблюдаващ прокурор делото за изнудване на Делян Пеевски и Ахмед Доган. То още не е влязло в съда, макар че минаха години: Доган и Пеевски били изнудвани за 12 млн. евро, твърди Специализираната прокуратура.

Две от вещите лица не се явиха днес, поради което изготвените от тях технически експертизи ще се разгледат на следващите заседания.

Срещу Васил Божков има още едно висящо дело в СГС - за поръчителство на убийства и опит за изнасилване.

Божков за делото по "Магнитски" в САЩ: Бойко Борисов "все още" не е в санкционния списък

Божков коментира и делото в САЩ (във федералния съд във Вашингтон, Окръг Колумбия), което води за сваляне на санкциите за корупция по закона "Магнитски". От него стана ясно, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ е установила, че бившият премиер и Бойко Борисов (и бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов) е получавал пари от Божков - нещо, което лидерът на ГЕРБ отрича. Разбира се, това не е съдебно решение, а изявление на OFAC - тепърва се чака съдебна развръзка.

Попитан как ще коментира огласените данни за приемани подкупи от хора на високи държавни позиции, конкретно Бойко Борисов, Васил Божков заяви след заседанието, цитиран от BIRD.bg: "То си е казано - високи държавни позиции. Нищо не мога да коментирам. Всички документи са предадени и чакаме решение на съда. Може би то ще се бави два-три месеца".

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Божков даде да се разбере, че "вероятно" очаква падане на санкциите по "Магнитски", наложени му от OFAC. "Съдът е безпристрастен. Там няма доказателства. Аз съм дал може би 1000-2000 страници доказателства, а те (OFAC - бел. ред.) не са дали нищо. Просто са ме вкарали по молба на българското правителство. Тогава знаем кой беше премиер - Бойко Борисов. И сега съдът просто трябва да ме махне, защото няма никакви доказателства за нещата, които се твърди, че съм извършил. Те гледат малко странно на „подкуп“ и „рекет“ като на едно и също. Реално - едва ли е едно и също. Ако опра пистолет във вас и кажа „Дай парите“, това си е грабеж и рекет", заяви Васил Божков.

Попитан как ще коментира факта, че при наличните данни Бойко Борисов не е в списъка на санкционираните по „Магнитски“ лица, Божков отвърна: "Все още. Няма гаранция, че няма да бъде. Не виждам и какъв е проблемът да вкарат някой прокурор като Кънев. Той нарушава човешките права, а това е едно от нещата, за които е създаден законът „Магнитски“. Бойко Борисов може би сега не е, утре може да бъде. Не мога да коментирам действията на американското правителство (...) Съдебната система там е доста независима и решава по закон. Там все пак съдиите ги избират пряко, а не като тук да ги назначават".

Снимка: БГНЕС

Какво разбрахме досега по делото на Божков в САЩ: Пари за Борисов и Горанов

Тази година по делото на Божков в САЩ валят нови и нови документи - и от OFAC, и от адвоката на бизнесмена Ерих Ферари, който опитва да убеди съда, че Службата за контрол на чуждестранните активи неправомерно е отхвърлила искане на Божков да бъде изваден от санкционния списък. Според защитата му това искане е подкрепено с коригиращи мерки и с това, че не става дума за корупция, а за принуда да се дават подкупи на висши длъжностни лица.

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OFAC обаче твърди, че в случая става въпрос именно за корупция, цитирайки друг сюжет - плащанията на Божков към бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта. Също така според службата бизнесменът не се е откъснал напълно от обстоятелствата, които са го вкарали в санкционния списък.

В отговора си на въпросник от 15 септември 2022 г. (бизнесменът се е съгласил на това, за да докаже, че заслужава изваждане от санкционния списък) Божков предоставя допълнителни подробности относно спецификите на предполагаемата схема за изнудване. При разглеждането на тези твърдения OFAC отбелязва, че: "Нито в молбата си за премахване от списъка, нито в отговора си на въпросника Божков опровергава, че е извършвал плащания към български държавни служители в замяна на преференциално третиране на неговите предприятия. Дори ако OFAC приеме твърдението на Божков, че корупционната схема с (Бойко) Борисов и (Владислав) Горанов е била изнудване, това твърдение не опровергава факта, че Божков – описан като "най-богатият човек в България" със значително влияние – е предоставил 45 милиона евро на Борисов и Горанов (това е твърдение на Божков - бел. ред.) за да използват официалните си позиции в правителството на България за манипулиране на закони, които да благоприятстват бизнеса на Божков в негова икономическа полза".

Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT

Самият Борисов отказа да коментира "части от документ" и припомни, че се е клел във внуците си как не е получавал никакви пари от Васил Божков: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков.

Припомняме, че това са твърдения на Божков, а не решения на съда в САЩ. Разбира се обаче още нещо важно - че не само Васил Божков твърди, че е предавал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ, а и OFAC казва в един от документите по делото, че е "установила" това.

Отделно, Божков твърдеше, че след като е отказал да продължи да плаща в края на 2019 г., срещу него е било организирано наказателно преследване, национализиране на хазартния му бизнес и опит за отвличане в Дубай:

През септември правосъдното министерство на САЩ е депозирало секретни документи и доказателства по федералното дело във Вашингтон. В понеделник, 14 септември, помощник-главният прокурор на САЩ Брет Шумът уведомява съда, че документите са налични в секретното деловодство на правосъдното министерство. Така делото вече върви към своя край.