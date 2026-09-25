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Гореща линия в МВР за изборни нарушения

25 септември 2026, 11:50 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Гореща линия в МВР за изборни нарушения

От днес МВР пуска в действие денонощна телефонна линия и имейл за сигнали, свързани с евентуални нарушения и престъпления срещу политическите права на гражданите по време на предизборната кампания. Гражданите могат да подават информация на телефон 02/90 112 98, както и на електронната поща izbori@mvr.bg.

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Каналите за връзка ще бъдат активни през целия период до вота на 26 октомври 2026 г., а при евентуален балотаж ще останат отворени и до 2 ноември. 

Мерките са част от специализираната операция и превантивните действия на министерството за гарантиране на сигурността, обществения ред и честността на предстоящите президентски избори.

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МВР гореща телефонна линия президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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