Гореща линия в МВР за изборни нарушения

От днес МВР пуска в действие денонощна телефонна линия и имейл за сигнали, свързани с евентуални нарушения и престъпления срещу политическите права на гражданите по време на предизборната кампания. Гражданите могат да подават информация на телефон 02/90 112 98, както и на електронната поща izbori@mvr.bg.

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Каналите за връзка ще бъдат активни през целия период до вота на 26 октомври 2026 г., а при евентуален балотаж ще останат отворени и до 2 ноември.

Мерките са част от специализираната операция и превантивните действия на министерството за гарантиране на сигурността, обществения ред и честността на предстоящите президентски избори.