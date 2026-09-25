Тодор Янчев преди България - Португалия: "Най-важно е желанието, съдбата е в нашите ръце"

На националния ни отбор до 21 години му предстоят много важни мачове. България ще се изправи срещу Португалия днес, на 25 септември, от 18:30 ч. в Пазарджик, а двубоят е от квалификациите за Евро 2027. Селекционерът на "лъвчетата" Тодор Янчев говори за очакванията си за предстоящите мачове на националите. Освен Португалия, България ще приеме и Шотландия на 6 октомври, като преди това ще гостува на Чехия на 30 септември.

Тодор Янчев: "Нашите момчета са изключително амбицирани"

Ето какво каза Тодор Янчев: "Всичко опира до нашата нагласа и желанието ни за победа. Няма нищо по-хубаво от това да държиш съдбата си в собствените си ръце. Нашите момчета са изключително амбицирани да дадат най-доброто от себе си. Мисля, че реалността е такава, че трябва да мечтаем за нещо голямо. Винаги гледаме най-близкия мач, именно този с португалците. Те разполагат с огромен потенциал, но ние играем у дома. Спокоен и уверен съм, защото знам, че разполагаме с много талантливо поколение.

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"Радвам се, че при нас съществува много добър диалог"

Трябва да се фокусираме изцяло върху тази първа среща, тъй като тя ще бъде ключова от психологическа гледна точка за следващите двубои. Съобразяваме се и с нуждите и желанията на първия отбор. В същото време в полезрението ни има момчета от селекцията до 19 години. Радвам се, че при нас съществува много добър диалог между генерациите. Чехия остава основният ни претендент за второто място, ако приемем, че Португалия се откроява като точков актив и качество на игра. В никакъв случай обаче не отписвам и отбора на Шотландия".

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